La probabile formazione del Sassuolo contro il Torino / Magnanelli al fianco di Locatelli a centrocampo, in difesa De Zerbi cambia gli esterni

Qualche cambio e un leggero turnover per De Zerbi che, così come il Toro, deve fare i conti con le tre partite ravvicinate in una settimana. E a dare qualche indicazione sulla formazione che affronterà i granata questo pomeriggio è stato lo stesso tecnico neroverde in conferenza stampa: “Qualcosa di diverso ci sarà ma giocherà la squadra che io reputo migliore per questa partita, tenendo conto delle condizioni fisiche“. E il primo cambiamento si avrà in difesa dove non ci sarà Chiriches non “ dall’inizio quanto meno“. Al centro della linea a 4 agiranno Marlon e Ferrari mentre sugli esterni ci saranno Muldur e Rogerio.

A centrocampo, invece, ci saranno Locatelli e Magnanelli mentre l’attacco conferma ancora quanto sostenuto da De Zerbi alla vigilia del match: “noi siamo comunque sempre a trazione anteriore“. Alle spalle di Caputo, infatti agiranno i tre trequartisti: Berardi, Traorè e Djuricic, con i primi due in vantaggio nel ballottaggio con Maxime Lopez e Defrel.

La probabile formazione del Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Marlon, Ferrari, Rogerio; Locatelli, Magnanelli; Berardi, Traorè, Djuricic; Caputo. A disp. Pegolo, Turati, Ayhan, Peluso, Chiriches, Toljan, Kyriakopoulos, Lopez, Objang, Boga, Raspadori, Haraslin, Defrel. All.: De Zerbi.