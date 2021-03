Torino: a centrocampo rientra Rincon, sulle fasce ballottaggio Ansaldi-Murru, in attacco scalpita il Gallo

Non ci saranno grandi stravolgimenti nell’11 che Nicola manderà in campo contro il Sassuolo nella sfida in programma domani pomeriggio alle ore 15. D’altronde, stravolgere una formazione che ha saputo tenere testa alla prima della classe, come l’aveva definita Nicola alla vigilia di Torino-Inter, sarebbe un peccato mortale soprattutto per una squadra che ha bisogno vitale di uscire dal match contro i neroverdi con dei punti in tasca. Possibilmente con il bottino totale. E allora, partendo dalla difesa, avanti con chi ha saputo fare più che bene contro i neroazzurri. Davanti a Sirigu, infatti, il tecnico tornerà a dare fiducia ad Izzo, sperando che abbia archiviato l’erroraccio madornale in occasione del rigore di Lautaro, e soprattutto a Lyanco e Bremer, tornato in grande spolvero dopo lo stop per Covid.

Torna Rincon, ballottaggio Ansaldi-Murru

A centrocampo, la presenza sicura sarà quella di Mandragora, diventato ormai il perno della mediana che ha potuto alleggerire Rincon di un ruolo non suo. E se di Rincon si parla, con l’assenza quasi certa di Baselli, reduce dalla botta alla caviglia contro l’Inter, sarà proprio El General a tornare titolare. Dall’altro lato ancora spazio a Lukic.

Sulle fasce, invece, da un lato verrà ancora confermato Vojvoda mentre dall’altro il ballottaggio è tra Murru e Ansaldi. In questo senso, Nicola sembra indirizzato verso la conferma del primo dopo la discreta prova contro l’Inter, con ANsaldi pronto a subentrare nuovamente a partita in corso.

La probabile formazione del Torino: la prima per Belotti e Sanabria

Ma la vera novità della sfida la si registrerà in attacco. Dopo l’avvicendamento nei minuti finali del match di domenica, il match contro il Sassuolo potrebbe essere l’esordio della coppia Belotti-Sanabria. Il primo, rientrato contro l’Inter, ha avuto solo qualche minuto a disposizione nei quali non ha potuto incidere ma ha comunque palesato tutta la volontà di tornare a correre e segnare. Il secondo, è invece reduce da due gol in due partite e la curiosità di vederli dialogare non è certo poca.

La probabile formazione del Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; Vojvoda, Rincon, Mandragora, Lukic, Murru; Belotti, Sanabria. A disp. Milinkovic-Savic, Ujkani, Buongiorno, Ferigra, Ansaldi, Rodriguez, Gojak, Linetty, Zaza, Verdi, Bonazzoli. All. Nicola

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Baselli, Nkoulou, Singo