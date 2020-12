Rincon: "Ci siamo confrontati. Ora giochiamo col petto in fuori" - Toro.it

Le parole di Rincon prima di Torino-Udinese: il centrocampista venezuelano presenta la sfida contro i friulani

Tomas Rincon presenta ai microfoni di Sky la sfida tra Torino e Udinese. “Siamo noi i primi a essere consapevoli del momento che il Toro sta vivendo. Ci siamo messi noi nelle condizioni di non poter vivere con tranquillità. Le prestazioni non sono mai mancate, ma abbiamo raccolto meno di quanto meritavamo, anche se i pugni bisogna farli e non meritarli. L’unico modo per uscirne è essere un gruppo molto compatto. C’è stato un confronto tra di noi, quello che succede dentro lo spogliatoio rimane lì. Ma noi siamo i primi a volerci tirare fuori. Il Torino non c’entra nulla con la sua classifica, dobbiamo lavorare con il petto in fuori e senza paura”.