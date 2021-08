Le parole di Ricardo Rodriguez, ai microfoni di Torino Channel, dopo la sconfitta dei granata contro la Fiorentina

Al termine della partita contro la Fiorentina, Ricardo Rodriguez è intervenuto ai microfoni di Torino Channel. Il difensore, oltre a parlare degli impegni con la nazionale svizzera, ha commentato anche la sconfitta subita dalla squadra granata contro la formazione viola: “E’ stata una partita tosta, non abbiamo giocato come contro l’Atalanta. Se giochiamo come abbiamo con l’Atalanta quest’anno possiamo fare molto bene. Oggi la Fiorentina ha fatto meglio e ha meritato di vincere. Ora andiamo avanti. Dobbiamo lavorare molto”.

Poi, sul suo ruolo di centrale di difesa ha aggiunto: “Mi piace giocare da difensore centrale, anche in Nazionale ho giocato in questo ruolo. Posso giocare in questa posizione. Gli Europei per me sono stati una grande esperienza”.