Rodriguez: “Con il secondo gol sarebbe stata un’altra partita”

Le parole del difensore del Torino Rodriguez dopo il derby contro la Juventus: “Dobbiamo essere più attenti e concentrati”

Dopo la sconfitta nel derby contro la Juvventus, è il difensore del Torino Rodriguez a commentare l’ennesima sconfitta in rimonta dei granata: “Io penso che abbiamo fatto una buona partita, perchè abbiamo lavorato bene e loro non hanno avuto tante occasioni. Penso che alla fine hanno fatto due cross molto belli e noi non eravamo attenti dietro. Ma noi non dobbiamo pensare tanto, dobbiamo evitare questo perchè se no è lunga questa situazione. E’ difficile poi. Ma penso che noi lavoriamo tanto e bene anche. Dobbiamo stare un po’ più attenti e concentrati perchè se facevamo il secondo gol sarebbe stata un’altra partita”.

Il difensore del Toro: “Dobbiamo restare positivi”

Poi continua: “Il nostro lavoro è così, dobbiamo sempre fare bene, dobbiamo sempre provare il sabato, la domenica a fare il lavoro bene, quello che vuole il mister. E questo lo facciamo solo che dobbiamo migliorare in queste cose e dopo sono sicuro che andrà meglio. Il mio ruolo? Io mi sento molto bene perchè posso fare il quinto, il quarto. Posso fare tante cose, dove vuole il mister. Provo a fare del mio meglio anche per la squadra. Gioco anche in Nazionale in questo ruolo e so come si fa“.

Infine, in vista della sfida contro l’Udinese della prossima settimana: “E’ normale: dobbiamo sempre essere positivi perchè se sei negativo le cose vengono male. Penso che i ragazzi siano positivi anche se è difficile. Anche io che sono uno dei più grandi devo mettere in testa questo ai ragazzi”.