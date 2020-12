Le parole del tecnico del Torino Marco Giampaolo nella conferenza stampa post partita di Juventus-Torino

Il tecnico del Torino Marco Giampaolo commenta così Juventus-Torino, terminata 2-1. “Le rimonte subite? Parlarne ancora non ci porta da nessuna parte. Questa gara l’abbiamo persa per alcuni dettagli. Considerando la nostra sostituzione, il nostro momento, la partita è stata giocata come dovevamo giocarla. Sulla disposizione difensiva sull’angolo, su come saliamo, su questi dettagli abbiamo lavorato tanto ma siamo stati disuniti, abbiamo sbagliato e puntualmente all’errore subiamo gol”.

Giampaolo: “In difficoltà sulle sostituzioni”

Giampaolo ha poi proseguito: “Noi nei 95′ gli errori che abbiamo commesso è stata sulla gestione del pallone dopo averla recuperata. Se dopo averla recuperata dai la palla sempre agli avversari poi consumi energie. Ci sarebbe stato da cambiare due mezzali, due attaccanti, ma anche per via del Covid noi abbiamo delle difficoltà”.

Poi sull’arrabbiatura di Zaza a fine partita: “Discussione con Zaza? Sì, perché non voleva uscire. Ma fa parte della partita, mi arrabbio ma finisce lì”.

Sulla difesa: “Da quando abbiamo iniziato a giocare a cinque dietro sedute specifiche non ne abbiamo fatto, io sono rimasto 20 giorni a casa. Giocare a quattro o cinque cambia e noi invece abbiamo fatto alcuni movimenti come se fossimo a quattro”.

Ancora sulla squadra: “Io non ho visto una squadra in difficoltà difensiva, abbiamo dati ottimi. L’unico dato negativo è che se ci tirano 4 volte in porta, prendiamo 2 gol. Questa è la nostra percentuale oggi. La nostra non è una squadra di grande palleggio ma di profondità, abbiamo più caratteristiche di ripartenza. Lukic è un giocatore di ripartenza. Io devo assecondare le caratteristiche del Toro che sono quelle di una squadra molto verticale, non di possesso”.

In conferenza stampa Giampaolo ha aggiunto: “Dobbiamo essere forti, siamo posti a delle prove importanti sul piano caratteriali e motivazionale, non dobbiamo farci condizionare da questo trend. La squadra ha giocato con fiducia, siamo usciti battuti ma bisogna avere fede. Questa rimonta subita è diversa dalle altre, accomunare questa alle altre sarebbe sbagliato”.