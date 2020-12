Le pagelle di Juventus-Torino: Nkoulou illude, per Singo derby da veterano

Nel primo tempo il gol di Nkoulou e i due errori di Zaza, poi il Torino cala e la Juventus porta a casa i tre punti: le pagelle di Juventus-Torino

SIRIGU 6: Bonucci gli oscura la visuale nel gol di Cuadrado poi annullato, qualche minuto dopo dice no a Chiesa ma poi si ritrova McKennie che indisturbato lo infila. E il secondo gol è una brutta fotocopia del primo.

LYANCO 6.5: a tre o a quattro, ormai il brasiliano è titolare inamovibile. E dimostra perché, a destra o come centrale, fa tutto con grande attenzione. Mezzo voto in più per quell’intervento prima del 2-1, che vale un gol.

NKOULOU 7: a sorpresa in campo, più che altro a sorpresa al posto di Bremer, ci mette una manciata di minuti a ripagare la fiducia. Non (o almeno non solo) con interventi decisivi ma con il gol che permette al Toro di passare in vantaggio, anche se non basta a strappare un successo all’Allianz.

RODRIGUEZ 6: ha certamente meno da fare (e da rischiare) nei primi 45′, nell’ultima mezz’ora la Juve alza i ritmi ma l’ex Milan non si lascia comunque sorprendere.