Gotti: “Il Toro ci somiglia. Giampaolo esprime concetti chiari”

Le parole di Gotti in vista della sfida tra Torino e Udinese, valida per l’11^ giornata di Serie A 2020-2021: la conferenza

Manca sempre meno alla sfida tra Torino e Udinese, valida per l’11^ giornata di campionato. Il tecnico bianconero Luca Gotti, che tornerà in panchina per l’occasione, presenta così il match alla vigilia: “Grazie alla tecnologia oggi è possibile fare cose impensabili in passato. Ho lavorato da casa gestendo gli allenamenti in diretta, le riunioni via video e ho avuto alcuni colloqui individuali con i miei giocatori. Solo il campo però dà realmente il polso della situazione. La partita di domani? Ogni gara è considerabile come una “trappola”. Non aver giocato domenica è un peccato. Avevo buone sensazioni nonostante le assenze.

Gotti: “Stiamo recuperando alcuni giocatori”

Sul Toro e la rosa: “Il Torino è una squadra che ci somiglia sotto certi aspetti. Il sistema di gioco ci costringerà ad adeguare il nostro rispetto alle uscite offensive e difensive, ma i concetti che sprime Giampaolo sono chiari. Lo conosco da molti anni. La rosa verso la compeltezza? Spero possa essere un fattore positivo anche a lunga scadenza. Anche se domani ci saranno alcune assenze, stiamo comunque recuperando alcuni giocatori che si allenano con continuità. Ciò che fa la differenza nonla fanno i giocatori disponibili, ma le loro condizioni. Per alcuni è necessario attendere ancora un po’. Deulofeu? Può essere una soluzione tra i titolari ma anche a gara in corso.“.