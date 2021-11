La probabile formazione della Roma contro il Torino: difesa a quattro o a cinque, il dubbio di Mourinho. E Mancini…

Alla sua Roma, spiega Mourinho, servirà “qualità offensiva” per fare male al Torino di Juric, che è una delle squadre con i numeri migliori in fase difensiva. I giallorossi arrivano alla sfida contro i granata forti della doppia vittoria consecutiva tra campionato e Conference League: prima il Genoa e poi lo Zorya sono caduti sotto i colpi di una squadra rinfrancata e tatticamente diversa rispetto a inizio stagione. E qui sta il dilemma verso il Toro: Mou può schierare i suoi sia con la difesa a tre che con la difesa a quattro. Ha recuperato Vina, anche se mancherà Veretout per squalifica (oltre a Cristante e Villar).

Roma: la probabile formazione di Mourinho

Il portoghese ha lasciato entrambe le porte aperte alla vigilia. Deciderà a ridosso della partita, anche in base alle garanzie fisiche che gli offrirà Vina. Davanti a Rui Patricio, dovrebbero giocare Kumbulla, Mancini e Ibanez, ,con Karsdorp ed El Shaarawy sulle fasce e la coppia Pellegrini e Darboe in mezzo al campo. Mkhitaryan agirà tra le linee, alle spalle del duo formato da Zaniolo e Abraham. E questa è l’opzione uno, con la difesa a tre. L’alternativa è l’ingresso di Vina e Smalling nell’undici titolare: Mancini andrebbe a fare il mediano accanto a Pellegrini e davanti largo alla fantasia alle spalle di Abraham. E’ comunque, questa, l’opzione meno probabile. Mou si riserva di scegliere all’ultimo.

Probabile formazione Roma (3-4-1-2): Rui Patricio; Kumbulla, Mancini, Ibanez; Karsdorp, Darboe, Pellegrini, El Shaarawy; Mkhitaryan; Zaniolo, Abraham. A disposizione. Fuzato, Boer, Diawara, Vina, Calafiori, Smalling, Bove, Perez, Mayoral, Felix, Reynolds, Shomurodov. Allenatore. Mourinho