Le parole di José Mourihno alla vigilia di Roma-Torino: ecco tutte le dichiarazioni dell’allenatore giallorosso

José Mourinho è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita della sua Roma contro il Torino, valevole per la 14^ giornata di Serie A. Ecco le sue parole: “Il Toro è una squadra che difende molto bene, ha uno stile proprio, non dico unico perché ci sono altre squadre che lo fanno, ma sono un bell’esempio di questo stile. Non concede tanto, sarà difficile: servirà grande qualità offensiva per fare gol”.

Mourinho: le parole della vigilia

Per Mourinho c’è da risolvere il dubbio sul modulo. La Roma potrebbe giocare sia a tre che a quattro: “In questo momento la situazione migliora rispetto le opzioni che abbiamo. Con Cristante e Villar alle prese col covid e la squalifica di Veretout, ora il problema si è trasferito a centrocampo. Possiamo giocare sia a quattro che a cinque”.E sullo spirito della squadra: “Penso che siamo una squadra che gioca fino alla fine, sempre. È la nostra caratteristica più grande. Non ho mai visto la squadra morta, anche nelle partite in cui avevamo più pressione”.