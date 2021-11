Le parole dell’allenatore del Torino alla vigilia della sfida contro la Roma: ecco come Juric ha presentato la sfida di domani

Juric presenta la sfida che vedrà il Torino affrontare la Roma in trasferta: “Speriamo di far bene là, cercando di fare punti perché ogni partita è un’opportunità. Spesso contro le grandi squadre abbiamo perso per episodi ma facendo grandi prestazioni, speriamo di ripeterci ma di portare a casa qualcosa”. Ancora il tecnico: “Noi prepariamo sempre la partita nello stesso modo, con gli stessi concetti. Con attenzione ai particolari, ma sempre al solito. La Roma è in grande ripresa, ha velocità, tanta gamba”.

“Io preparo sempre le partite allo stesso modo, sono monotono”

“Non è questione di mentalità contro le grandi: abbiamo sempre giocato bene. Adesso siamo quasi al completo. Certi giocatori non sono al massimo, però li stiamo inserendo. Praet deve trovare un po’ di continuità, speriamo possano tutti raggiungere la forma il prima possibile. Contro le grandi spesso perdi per poco, gli basta poco per vincere”.

“Come ho detto io preparo le partite sempre allo stesso modo, sono monotono. Le nostre migliori partite sono state fuori casa, certe partite, come espressione del gioco. Non credo che ci siano giocatori che soffrono. C’erano periodi anche a Verona in cui ti andava bene e facevi tanti punti fuori casa. Spero che anche qui riusciremo a raccogliere. Non ho notato però cali di rendimento dei giocatori fuori casa”.

Su Belotti: “Io credo nel lavoro, credo negli allenamenti, nel miglioramento della condizione fisica e psicologica. Non era facile riprendersi dall’infortunio, lunedì ha fatto molto bene. Deve trovare continuità. Questa settimana mi sembra stia lavorando bene, meglio. E’ chiaro che quando hai un attaccante molto importante la squadra dipende da lui: il livello della squadra si alza se sta bene. Spero che cresca ancora tanto”.

Juric su Mourinho: “E’ un allenatore top”

“Mandragora, Verdi, Ansaldi e Rodriguez? Staranno fuori anche a Roma. Praet è arrivato all’ultimo giorno di mercato ed è un rischio prendere giocatori così, considerando anche che aveva giocato poco. Perdi tanto nella gestione dell’annata. Ci vorrà del tempo, questa settimana si è allenato senza limitarsi. Bisogna un po’ forzarlo”.

Sulla fase difensiva e sui tanti tiri concessi contro l’Udinese: “Cosa dovevo dire ai ragazzi? L’Udinese è una grandissima squadra, ha una società che lavora bene ma gli sta girando male fin qui. Noi abbiamo gestito male la palla e questo permetteva all’Udinese di creare. Nel secondo tempo hanno messo tanta qualità dentro e noi negli ultimi quindici minuti potevamo essere più tosti. Però noi analizziamo i particolari, non è che vedi un dato e allora cambi”.

Juric su Mourinho: “Stiamo parlando di mondi completamente diversi, lui è un allenatore top che ha gestito squadre e giocatori top, ha vinto tutto. La sua Roma è entusiasmante, anche nelle sconfitte. I giocatori si esprimono bene. La sua più grande qualità è l’empatia che riesce a creare coi giocatori. In Conference ha fatto una grandissima partita, contro il Genoa anche”.

“L’empatia è anche una mia caratteristica? Se vuoi giocare un calcio al massimo devi creare empatia. Ma dipende anche dai giocatori che ti trovi davanti: ci sono dei gruppi che accettano meno questo modo di essere. Per adesso qui mi sembra bene ma ci sono tante cose che si possono migliorare”. Su Vojvoda: “Mi è piaciuto, lui ha giocato poco ma non ha mai sbagliato un allenamento. A sinistra ha fatto bene, ha fatto anche cose in attacco che mi sono piaciute. Vedendo che Ansaldi fa fatica a recuperare è un’opzione anche per il futuro”. Sugli infortunati: “A Mandragora serve ancora tempo, deve aspettare qualche settimana per tornare in gruppo, Rodriguez farà la risonanza martedì e poi vediamo se si può accelerare, Verdi è un’incognita, non so se gli mancano tre, sei o sette giorni, Ansaldi fa fatica a recuperare, ha dei problemini che gli impediscono di recuperare”.