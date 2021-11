Le parole di Mergim Vojvoda dopo la vittoria del Torino sull’Udinese: “Mi trovo meglio a destra ma posso giocare anche a sinistra”

Uno dei protagonisti di stasera, Vojvoda, che come i compagni lavora ormai da mesi con Juric e cerca di spiegare come è cambiata la mentalità: “Semplice: o vinci e giochi per le prime dieci, o perdi e devi lottare per la salvezza, non lo vogliamo più. Oggi abbiamo lavorato per essere lì dove siamo. Sulla preferenza della fascia: “Basta giocare (ride, ndr). Io sono un soldato, quello che il mio allenatore mi dice di fare io lo faccio, certo mi sento meglio a destra perché gioco lì da tempo, ma anche in Nazionale ho giocato a sinistra e so cosa devo fare”. Per i finali di sofferenza e su quello che il Toro dovrebbe fare: “Serve lucidità e tranquillità, specie se vinci con un gol di scarto, oggi abbiamo fatto bene, a volte c’è da essere un po’ figli di pu***na”.