Ivan Juric commenta la partita tra Torino e Udinese, vinta 2-1 dai granata, che ha chiuso la tredicesima giornata di Serie A

Uno Juric soddisfatto del risultato, della terza vittoria di fila. In particolare a caldo, il tecnico si è soffermato sulla voglia vista in occasione del 2-0: “Mi è piaciuto quell’elemento lì sul secondo gol. Cattiveria agonistica, voglia di fare gol, sentivo che lo volevano fare, e quel gol ci ha portato punti. Bremer è fissato sul fare gol, sono contento per lui e per tutti gli altri che lo hanno cercato. Era anche arrabbiato per altri gol sbagliati in questo campionato, è proprio fissato, va bene così, noi dobbiamo crescere ma ci sono grossi margini di miglioramento. Come ragazzi mi piacciono”. Su Belotti: “Ad Andrea è mancato solo il gol, ha comunque fatto una grande partita. A me piace come lavora, abbiamo anche un ottimo rapporto. Lui deve trovare la migliore forma ma credo che oggi possiamo essere tutti soddisfatti, poteva forse essere più lucidi in paio di occasioni ma comunque direi bene. E’ importante che rimovi la miglior condizione perché avere attaccanti in forma è importante per tutti”. Sulla partita: “Una partita tosta stasera, contro una squadra forte e tecnica. Sul 2-0 dovevamo chiuderla”.

Juric su Milinkovic-Savic: “Portiere moderno”

Su Milinkovic-Savic: “La società ci credeva, all’inizio a livello tecnico è stato carente ma ha lavorato bene con Paolo Di Sarno, sa che questa è una grande occasione per lui, ha doti importanti, gioca bene con piedi, para, è alto e sui calci piazzati può uscire di più, deve continuare così”. Sugli esterni invertiti: “Aina è destro, quando gioca Ansaldi siamo pericolosi a sinistra, Ola ha altre caratteristiche e mi pare che a destra faccia meglio. Vojvoda a sinistra in settimana mi è piaciuto, ha fatto una bella partita. Devo ruotare loro due e Singo, tutti devono sentirsi coinvolti”, ha spiegato.