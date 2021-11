Milinkovic male su Forestieri, ma fa due miracoli nel finale. Cambi poco incisivi: le pagelle di Torino-Udinese, Serie A 2021/2022

MILINKOVIC-SAVIC 6,5: sul gol di Brekalo c’è anche il suo zampino, perché il suo rinvio porta alla torre-assist di Belotti. Va a terra con reattività sul tiro di Pussetto del primo tempo, poi però si attarda nel tuffo sulla punizione di Forestieri, che segna e riapre la partita. Nel finale torna miracoloso, negando il 2-2 ad Arslan e Samardzic.

DJIDJI 7: se esce travolto dal coro che i tifosi hanno coniato per lui nel corso dei precedenti settanta minuti, un motivo c’è. Il 26 è provvidenziale dietro e trascinante in fase offensiva: corre all’impazzata da una parte all’altra senza mai perdere la bussola. (Dal 24′ ZIMA 5: entra e va, praticamente subito, in grande difficoltà. Si perde due volte il diretto marcatore).

BREMER 7: Beto è un cliente complicato, che effettivamente all’inizio gli dà noia. Poi però il brasiliano entra in partita, e non ce n’è per nessuno. Segna il sesto gol nel 2021, nessuno ha fatto meglio in Europa. Scusate se è poco.

BUONGIORNO 6,5: il 99 torna titolare dopo l’esclusione di La Spezia e non lascia rimpianti sul campo. E’ provvidenziale nel finale, quando rimpalla un rischioso tentativo ospite.

