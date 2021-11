Al termine di Torino-Udinese 2-1, l’allenatore della formazione friulana, Luca Gotti, ha così commentato la sconfitta della sua squadra

L’allenatore dell’Udinese, Luca Gotti, ha così commentato la sconfitta della sua squadra contro il Torino in conferenza stampa: “Sono rammaricato per il risultato, sapevamo che sarebbe stata una partita molto combattuta. Sono soddisfatto lo spirito dello squadra, molto soddisfatto della prestazione di alcuni e meno di quella di altri. Il gol del 2-0 a inizio secondo è l’episodio che ha cambiato la partita, abbiamo regalato un angolo dopo un primo tempo equilibrato. Dopo il gol ci sono poi stati dieci minuti in cui abbiamo perso le distanze, il Torino ha avuto altre occasioni, poi con i cambi abbiamo un po’ aggiustato le cose. Vorrei sottolineare che Silvestri oggi ha fatto zero parate, il portiere del Torino nel ha fatte 2/3 importanti invece”.