Le parole del difensore brasiliano dopo Torino-Udinese, sfida vinta dai granata per 2-1, terzo successo di fila in casa

Uno dei migliori di stasera, Gleison Bremer, che ha ingaggiato e vinto il duello con Beto: “Questa è stata una partita difficile, preparata bene, è stata una bella vittoria”, ha detto a caldo il difensore brasiliano. Bremer è il miglior difensore del campionato per palloni intercettati, nessuno ha segnato come lui nel 2021 tra i difensori: “Io in doppia cifra? Per me è importante segnare, cerco di migliorare sempre, ma l’obiettivo è innanzitutto quello della squadra, poi con i gol si prende fiducia”. La squadra dopo la partita è andata ad abbracciare Milinkovic-Savic: “Senza la sua parata sarebbe finita diversamente”, ha detto.