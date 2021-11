Torino-Udinese, diretta della partita del campionato di Serie A 2021/2022: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Torino-Udinese chiuderà la tredicesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022. In campo due squadre che hanno gli stessi punti, quattordici. I granata prima della sosta hanno perso sul campo dello Spezia e a oltre due settimane da quella sfida sono a caccia di un successo che sarebbe il terzo di fila al Grande Torino. Di fronte una squadra in salute come l’Udinese che un anno fa vinse al Grande Torino segnando ancora di più la crisi dell’allora Toro di Giampaolo, a poche giornate dal suo esonero. Segui Torino-Udinese in diretta su Toro.it.

Torino-Udinese, il prepartita

Ore 19.25 Il pullman del Torino ha già varcato l’ingresso dello stadio e i calciatori sono al momento sul terreno di gioco, pronti ad entrare negli spogliatoi. Intanto allo stadio ci sono già i primi tifosi anche se gli spalti sono ancora piuttosto semivuoti.

Ore 18.45 Serata fredda a Torino, dove fra circa due ore Pezzuto fischierà l’inizio di Torino-Udinese, la gara che chiuderà la giornata. Pochi tifosi intorno allo stadio al momento: si attendono i pullman delle due squadre che arriveranno al Grande Torino probabilmente tra le 19 e le 19.15. I calciatori dopo la ricognizione si prepareranno al riscaldamento che come sempre precederà la gara. Attesa anche per le scelte di Juric, considerato il solito ballottaggio in avanti tra Belotti e Sanabria.

Torino-Udinese: le probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni:

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Buongiorno; Singo, Pobega, Lukic, Aina; Linetty, Pjaca; Belotti. A disp. Berisha, Gemello, Izzo, Zima, Vojvoda, Rincon, Baselli, Kone, Warming, Brekalo, Praet, Sanabria. All. Juric.

Udinese (3-4-2-1): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, Arslan, Walace, Udogie; Pereyra, Deulofeu; Beto. A disp. Padelli, Carnelos, De Maio, Soppy, Perez, Zeegelaar, Jajalo, Samardzic, Nestorovski, Success, Forestieri, Pussetto. All. Gotti.

Torino-Udinese: dove vederla in tv e streaming

Torino-Udinese in diretta sarà trasmessa su Dazn, la piattaforma streaming che detiene i diritti del campionato di Serie A per il triennio 2021-2024.

Torino-Udinese: formazioni ufficiali

Torino-Udinese: la diretta

Calcio d’inizio alle 20.45