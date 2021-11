I granata colpiscono all’inizio, con un fulmine di Brekalo da fuori area: il primo tempo di Torino-Udinese

L’equilibrio lo rompe una saetta. Torino-Udinese resta sullo 0-0 nemmeno per dieci minuti: rinvio di Milinkovic-Savic sulla testa di Belotti, che fa la sponda per l’accorrente Brekalo, piattone destro quasi dai trenta metri, gol. Silvestri manco la vede partire. E’ il gol più veloce, fin qui, del campionato del Toro, forse anche il più bello, perché il croato mette – in un amen – precisione e velocità d’esecuzione. Da lì in poi si profila, per la squadra di Juric, una partita di retroguardia. I granata aspettano e provano a risalire il campo appoggiandosi su Belotti, i friulani si affidano a Beto, per creare: il 9 ospite – alla mezz’ora – va via caparbio a Bremer e serve Pussetto, che calcia trovando la risposta di Milinkovic. Il Toro c’è e da angolo avvicina il raddoppio due volte: prima dopo una torre di Belotti, poi direttamente dalla bandierina, con un tiro-cross beffardo di Brekalo. L’Udinese spinge ma non affonda, il Torino si vede anche nel finale, quando prima Brekalo lancia Belotti e il Gallo tira ma viene rimpallato, poi quando Vojvoda manda fuori di testa su cross di Aina.