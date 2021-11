Roma-Torino, diretta della partita del campionato di Serie A 2021/2022: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Reduce dalla vittoria casalinga contro l’Udinese al Grande Torino, la squadra di Juric è a caccia di un successo esterno che darebbe continuità e soprattutto consentirebbe ai granata di battere una grande e rilanciarsi. Roma-Torino è il match delle 18 in programma all’Olimpico: tredici giornate già trascorse, 17 i punti dei granata, 22 quelli dei giallorossi di Mourinho, quinti alla vigilia di questa giornata di campionato. Segui in diretta Roma-Torino su Toro.it.

Roma-Torino: la diretta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA DI ROMA-TORINO

36′ RIGORE per la Roma. Fallo di Buongiorno su El Shaarawy

32′ Alla prima azione la Roma passa in vantaggio: Mkhitaryan mette una palla in profondità in area, Abraham si libera della marcatura di Buongiorno a trafigge Milinkovic-Savic

32′ GOL della Roma. Ha segnato Abraham

29′ Nulla di fatto da questo nuovo angolo, Abraham di testa allontana il pallone

28′ OCCASIONE per il Toro: angolo di Brekalo, girata di Belotti che diventa un assist per Buongiorno la cui conclusione dal limite dell’area piccola viene deviata in angolo

27′ Gran palla di Belotti per l’inserimento di Praet, il cross del belga viene poi deviata in angolo da Ibanez

24′ OCCASIONE per il Toro: sponda aera di Belotti per Brekalo che di prima serve Pobega al limite, la conclusione del numero 4 termina però alta

23′ Singo recupera un pallone in fase offensiva poi serve Pobega che calcia dal limite, tipo però murato da Smalling

22′ Angolo battuto sempre da Brekalo, la difesa della Roma allontana

21′ Lukic guadagna un angolo facendo carambolare il pallone su un avversario

20′ OCCASIONE per il Toro. Cross di Singo dalla destra, Praet colpisce in tuffo di testa, Rui Patricio è però attento e blocca il pallone

18′ Fallo di Diawara su Belotti. Punzione a centrocampo per il Torino

15′ SOSTITUZIONE nella Roma. Entra Carles Perez al posto di Pellegrini

14′ Problemi per Pellegrini, sembra non farcela il numero 7 della Roma

13′ Zaniolo prova ad andare via, bravo Singo a chiuderlo regolarmente al limite dell’area

10′ Ci prova ora Praet dalla distanza, Rui Patricio blocca a terra

9′ Il Torino tiene il possesso palla da qualche minuto, la Roma si difende con tutti gli effettivi e non lascia spazi

5′ Dall’altra parte bel lancio di Pellegrini, El Shaarawy non ci arriva per un soffio

5′ Angolo di Brekalo che trova Praet, il tiro del belga viene però murato

4′ Si fa vedere ora in avanti il Torino che guadagna il primo corner

3′ Pellegrini su punizione crossa in area, dopo una seria di tocchi ci prova Ibanez ma calci altissimo il pallone

2′ Fallo di Lukic su Ibanez, punizione nella trequarti campo offensivo per la Roma.

1′ Inizia la partita. Primo pallone giocato dal Torino

Roma-Torino 1-0: il tabellino

Reti: pt 32′ Abraham (R)

Roma (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Diawara, Pellegrini (pt 15′ Perez), El Shaarawy; Mkhitaryan; Zaniolo, Abraham. A disposizione. Fuzato, Boer, Darboe, Vina, Calafiori, Kumbulla, Bove, Mayoral, Felix, Reynolds, Shomurodov. Allenatore. Mourinho.

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Buongiorno; Singo, Lukic, Pobega, Vojvoda; Praet, Brekalo; Belotti. A disposizione. Berisha, Aina, Izzo, Zima, Baselli, Linetty, Kone, Rincon, Pjaca, Sanabria, Zaza. Allenatore. Juric.

Arbitro: Chiffi di Padova (Assistenti: Mastrodonato-Pagnotta. IV Uomo: Camplone. Var: Banti, AVar Tolfo)

Roma-Torino: il prepartita

Ore 17.50 I calciatori di Roma e Torino sono rientrati negli spogliatoi: lo speaker annuncia le formazioni, fra dieci minuti il fischio d’inizio

Ore 17.45 Ultimo scampoli di allenamento, Belotti prova i tiri in porta prima di rientrare negli spogliatoi, sul terreno di gioco anche i calciatori che partiranno dalla panchina. Nutrito gruppo di tifosi del Torino nel settore ospiti.

Ore 17.25 Le squadre sono in campo per il riscaldamento: giallorossi sotto la Sud, dalla parte opposta invece il Toro di Juric. Buona presenza sugli spalti

Ore 16.55 Annunciate le formazioni ufficiali delle due squadre. Juric conferma quasi in blocco l’undici visto contro l’Udinese, con l’eccezione di Singo, titolare al posto di Aina. Mourinho schiera in difesa Smalling e non Kumbulla con Abraham terminale offensivo

Ore 16 Mancano due ore al fischio d’inizio di Roma-Torino. Ancora pochi i tifosi intorno allo stadio Olimpico che sarà teatro della sfida tra i giallorossi e i granata. Le squadre arriveranno nell’impianto che ospiterà il match intorno alle 16.30: solita ricognizione prima del riscaldamento che precederà il fischio del direttore di gara. Attesa anche per le formazioni: Juric ha già sciolto le ultime riserve e le ha comunicate ai suoi calciatori: a breve saranno annunciate le ufficiali.

Roma-Torino: formazioni ufficiali

Roma (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Diawara, Pellegrini, El Shaarawy; Mkhitaryan; Zaniolo, Abraham. A disposizione. Fuzato, Boer, Darboe, Vina, Calafiori, Kumbulla, Bove, Perez, Mayoral, Felix, Reynolds, Shomurodov. Allenatore. Mourinho.

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Buongiorno; Singo, Lukic, Pobega, Vojvoda; Praet, Brekalo; Belotti. A disposizione. Berisha, Aina, Izzo, Zima, Baselli, Linetty, Kone, Rincon, Pjaca, Sanabria, Zaza. Allenatore. Juric.

Roma-Torino: come vederla in tv e streaming

Roma-Torino in diretta sarà trasmessa da Dazn, piattaforma streaming che ha i diritti del campionato di Serie A nel triennio 2021-2024.