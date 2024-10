Roma-Torino, la diretta della partita di Serie A 2024/2025: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Roma e Torino si sfideranno in questo turno infrasettimanale di Serie A e in palio, per entrambe, ci saranno più che tre punti in classifica. I granata dopo la vittoria contro il Como vogliono dare continuità e vincere contro i giallorossi, contro di loro però troveranno l’ex allenatore Ivan Juric, che rischia l’esonero, alla guida di una Roma reduce da una pesante sconfitta contro la Fiorentina per 5-1 e che vuole rialzare la testa. Segui in diretta Roma-Torino su Toro.it.

Roma-Torino: la diretta

1′ Si parte con il primo possesso per la Roma.

Roma-Torino 0-0: il tabellino

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Angelino; Celik, Manu Koné, Le Fee, Zalewski; Pisilli, Baldanzi; Dybala. A disp. Ryan, Abdulhamid, Dahl, Sangaré, Cristante, Hummels, Paredes, Soulé, Pellegrini, El Shaarawy, Shomurodov. All. Juric.

Torino (3-5-2): Milinkovic-Savic; Coco, Maripan, Masina; Lazaro, Ricci, Linetty, Gineitis, Vojvoda; Adams, Sanabria. A disp.: Paleari, Donnarumma, Dembelé, Walukiewicz, Sosa, Pedersen, Bianay Balcot, Ciammaglichella, Tameze, Vlasic, Njie, Karamoh. All. Vanoli.

Arbitro: Fabbri di Ravenna (ass. Del Giovane e Di Iorio; IV uomo Tremolada; Var Mazzoleni; Avar Abisso)

Roma-Torino: il prepartita

Ore 20.33 Anche i giocatori del Torino sono rientrati negli spogliatoi

Ore 20.30 I giocatori della Roma stanno ora tornando negli spogliatoi. Ancora in campo quelli del Torino.

Ore 20.20 Le squadre stanno proseguendo i propri esercizi di riscaldamento. I tifosi giallorossi nel frattempo stanno fischiando i proprio giocatori.

Ore 20.05 Le squadre in campo hanno iniziato gli esercizi del riscaldamento. I calciatori granata si sono caricati in cerchio prima di iniziare i propri esercizi.

Ore 19.45 Sono state comunicate le formazioni ufficiali di Roma e Torino. Vanoli lascia in panchina Vlasic, a centrocampo gioca Gineitis

Ore 19.20 I pullman delle due squadre hanno raggiunto lo stadio Olimpico di Roma. A breve verranno comunicato le formazioni ufficiali.

Ore 18.45 Le due squadre sono attese allo stadio Olimpico di Roma e si preparano a scendere in campo per una gara che sarà senza esclusione di colpi. Le squadre a breve scenderanno in campo per il riscaldamento, poi le ultime indicazioni dei rispettivi allenatori e inizierà la sfida

Roma-Torino: le formazioni ufficiali

Dove vedere Roma-Torino in tv e in streaming

Per vedere in diretta Roma-Torino in streaming e TV è necessario collegarsi alla piattaforma Dazn, che detiene i diritti per la trasmissione di tutte le partite della Serie A. Si può accedere a Dazn da qualsiasi dispositivo: Smart TV, computer, tablet e smartphone.