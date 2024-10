Sintesi e commento / Un retropassaggio sbagliato di Linetty manda in porta Dybala, poi Adams di testa impegna Svilar

Dopo la vittoria contro il Como, il Torino torna a perdere: all’Olimpico finisce 1-0 per la Roma. Vanoli conferma quasi in toto l’undici visto venerdì scorso, gli unici due cambi sono Vojvoda per Walukiewicz sulla fascia destra, Gineitis per Vlasic a centrocampo. L’ex Juric schiera invece la sua Roma con il 3-4-2-1 con Dybala punta centrale (Dovbyk neanche in panchina perché fermato dalla febbre) con Pisilli e Baldanzi a supporto. La Roma parte decisamente meglio e per i primi venticinque minuti si assiste a un vero e proprio monologo giallorosso, con il Torino che non riesce a uscire dalla propria metà campo. Al 20′, alla prima vera occasione, la Roma passa in vantaggio: Linetty sbaglia il retropassaggio, Dybala si avventa sul pallone, dribbla Milinkovic-Savic e da posizione angolata calcia verso la rete. Masina ha la possibilità di salvare sulla linea ma prova a farlo con una goffissima scivolata e finisce per buttarlo dentro la rete. Al 24′ ci prova Angelino ma Milinkovic-Savic. Dopo 25 minuti di nulla, il Torino inizia finalmente a farsi vedere in avanti e al 35′ crea la prima occasione: dagli sviluppo di un angolo Adams colpisce di testa ma Svilar para. Al 40′ è Vojvoda a far correre qualche brivido all’estremo difensore avversario con un tiro-cross che termina fuori di poco. Il primo tempo di chiude così con la Roma in vantaggio per 1-0.

Roma-Torino: il secondo tempo

All’intervallo Vanoli decide di effettuare la prima sostituzione e manda in campo Njie al posto di Gineitis, il Torino passa così al 3-4-3: uno schieramento praticamente speculare a quello della Roma. Nonostante il cambio di modulo la squadra granata continua a faticare ed è la Roma a rendersi pericolosa: Pisilli prende un palo ma c’era una precedente posizione irregolare di Angelino, poi Le Fee ci prova dal limite al 9′ ma il tiro è abbastanza centrale e Milinkovic-Savic respinge. Vanoli al 14′ manda in campo Vlasic e Pedersen al posto di Sanabria e Maripan: Vojvoda si sposta sulla linea dei tre di difesa, con Pedersen sulla fascia destra. Al 20′ arriva anche il primo cambio nella Roma, con Pellegrini che prende il posto di Pisilli. Pochi secondi tempo il Torino va vicino al pari con una bella iniziativa personale di Njie che salta Mancini e poi va al tiro trovando l’ottima risposta di Svilar. Al 34′ Vanoli cambia ancora inserendo Karamoh per Linetty e sbilanciando più in avanti il Torino, nel frattempo nella Roma entrano Cristante e Shomurodov al posto di Baldanzi e Dybala. L’ultima sostituzione nel Torino è Tameze per Vojvoda: il Torino però non riesce a trovare spazi in avanti e a costruire occasioni pericolose. L’unica vera opportunità nel corso della ripresa resta quella costruita da Njie al 20′. Finisce così 1-0 per la Roma.