Il Toro non dà mai l’impressione di poter far male alla Roma: Masina non impeccabile sul gol, Adams e Sanabria mai serviti e impalpabili

MILINKOVIC-SAVIC 6: subisce un gol di cui non ha colpa, con un paio di parate evita un passivo peggiore in una gara quasi totalmente controllata dalla Roma.

COCO 6: parte come braccetto di destra, chiude da centrale. Qualche buon intervento, non va quasi mai in affanno.

MARIPAN 6: specialmente ad inizio partita, quando la squadra sembra come già col Como in balia degli avversari, ci mette l’attenzione necessaria ad evitare il peggio (st 14′ PEDERSEN 5.5: non riesce a cambiare gli equilibri della partita)

MASINA 5: avrebbe potuto guadagnare un giudizio migliore se solo il suo intervento, nel tentativo di frenare la corsa del pallone scoccato da Dybala, fosse stato meno scomposto. Risultato? La palla se la butta dentro.

VOJVODA 5.5: sfiora il gran gol nel primo tempo con un tiro cross “sbagliato” che prende il giro e rischia di ingannare Svilar. Non ripete la prestazione di venerdì scorso (st 42′ TAMEZE SV)

RICCI 5: completamente sovrastato dal centrocampo giallorosso, fa una gran fatica tanto che non lo si vede praticamente mai.

LINETTY 4.5: gran pasticcio al 20′ quando un retropassaggio al portiere favorisce Dybala, che poi troverà l’1-0 con la collaborazione di Masina. Una prestazione in linea con quella decisamente sottotono (st 34′ KARAMOH SV)

GINEITIS 5.5: Vanoli lo schiera dal 1′ ma il lituano tocca pochissimi palloni, in un primo tempo in cui il Toro raramente supera la metà campo (st 1′ NJIE 6: la prima grande occasione se la costruisce lui dopo venti minuti, chiamando Svilar all’intervento. In palla come già col Como, solo che stavolta non riesce ad essere decisivo)

LAZARO 5: quando c’è stato da sottolinearne intensità, giocate o semplicemente applicazione lo si è fatto. Non è il caso di stasera, perché al Toro è girato quasi tutto male, fasce comprese

SANABRIA 5: nell’ora in cui resta in campo di palloni giocabili non ne arrivano praticamente mai (st 14′ VLASIC 5.5: entra per dare qualità ma la musica non cambia nemmeno dopo il suo ingresso)

ADAMS 5: inseguiva il gol che manca ormai da quattro partite, ma il Ché nemmeno stasera – anche per responsabilità non del tutto sue – non riesce a mostrare quei pezzi del suo repertorio che ad inizio campionato avevano messo d’accordo tutti.

All. VANOLI 5.5: prova a dare una scossa la squadra con i cambi, già all’intervallo, ma il Toro non gira praticamente mai, con l’eccezione di un paio di lampi dei singoli che non portano a nulla. Un peccato, non aver approfittato del momento della Roma.