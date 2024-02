Gli episodi da moviola di Roma-Torino, partita valida per la 26a giornata del campionato di Serie A: arbitra Sacchi

È l’arbitro Jean Luca Sacchi della sezione di Maerata è l’arbitro designato per dirigere Torino-Roma, partita valida per la 26a giornata del campionato di Serie A. Gli assistenti sono Di Iorio e Cecconi, il quarto uomo è invece l’arbitro Ayroldi. Al Var c’è l’arbitro Paterna, assistito dal direttore di gara Di Bello. Ecco tutti i più importanti episodi da moviola di Torino-Roma.

Torino-Roma: la moviola in diretta

44′ RIGORE PER LA ROMA. Sazonov pesta il piede di Azmoun in area, rigore giusto per la squadra giallorossa