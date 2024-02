Roma-Torino, diretta della partita del campionato di Serie A 2023/2024: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Giorno di partita per il Torino. Dopo la sconfitta contro la Lazio di giovedì, i granata tornano in campo nel posticipo contro l’altra squadra della Capitale. La Roma di De Rossi è reduce da un buon cammino in campionato e dal passaggio agli ottavi di Europa League, che ha inevitabilmente portato stanchezza. In questo scontro diretto per l’Europa, chi avrà la meglio aumenterà le speranze di qualificazione. Segui la cronaca di Roma-Torino su Toro.it.

Roma-Torino: le formazioni ufficiali

ROMA (3-5-2): Svilar; Mancini, Smalling, Ndicka; Angelino, Cristante, Paredes, Pellegrini, Kristensen; Dybala, Azmoun. Allenatore: De Rossi A disposizione: in attesa

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Djidji, Lovato, Masina; Bellanova, Gineitis, Ricci, Vlasic, Lazaro; Sanabria, Zapata. Allenatore: Juric A disposzione: Gemello, Popa, Rodriguez, Ilic, Sazonov, Kabic, Linetty, Okereke, Savva.

Roma-Torino: il prepartita

Ore 17:00 I pullman stanno arrivando allo Stadio Olimpico e si intravedono i primi tifosi. Un’ora e mezza al calcio d’inizio di Roma-Torino.

Ore 16.30 Deve rialzarsi il Toro dopo la sconfitta immeritata contro la Lazio. Non sarà facile contro una Roma in fiducia, ma ci sono tutti i presupposti per poter fare bene. In caso di tre punti i granata salirebbero all’8° posto, in attesa poi di Fiorentina-Lazio.

Dove vedere Roma-Torino in TV e streaming

La partita è visibile in esclusiva su DAZN. Affinché ci si possa connettere è necessario un abbonamento, oltre che aver scaricato l’applicazione su smartphone, tablet, pc, smart TV e console. Inoltre, anche tramite il proprio decoder Sky è possibile accedere alla sfida tramite Zona DAZN.

Roma-Torino: la diretta

Calcio d’inizio in programma alle ore 18.30