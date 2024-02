Sintesi e commento del primo tempo di Roma-Torino: palo dei giallorossi al 10′, rigore di Dybala al 42′, poi il pareggio del colombiano

Gineitis al posto di Ilic e Ricci per Linetty: queste le due novità del Torino rispetto alla sfida di pochi giorni fa contro la Lazio. Per la sfida alla Roma Juric cambia dunque la mediana, affondandosi al più giovane tra i suoi centrocampisti per poter far rifiatare il serbo. Per il resto c’è la conferma dei difensori come dei due attaccanti, Zapata e Sanabria. Dall’altra parte De Rossi lancia Smalling dal primo minuto, lasciando in panchina Lukaku. La prima azione pericolosa è quella che capita ai giallorossi al 10′: Azmoun percorre almeno 50 metri palla al piede e serve poi Kristensen che colpisce incredibilmente il palo, a Milinkovic-Savic battuto. Il Toro comunque non subisce più di tanto il colpo provando la reazione affidandosi soprattutto agli affondi di Bellanova. Al 14′ Juric è però costretto al primo cambio: fuori Lovato – lo scatto per inseguire Azmoun potrebbe essere stato fatale – dentro Sazonov. La partita resta comunque equilibrata. Al 17′ errato rinvio del portiere della Roma, intercetta Ricci che serve Sanabria ma la conclusione del numero nove viene deviata. Al 25′ l’occasione migliore dei granata: cross di Bellanova per Ricci sul secondo palo, il numero 28 stoppa e tira colpendo l’esterno della rete. La partita cambia però a pochi minuti dall’intervallo. Al 40′ calcio di rigore per la Roma: pestone di Sazonov ai danni di Azmoun appena dentro l’area. Va Dybala sul dischetto e spiazza Milinkovic-Savic: Roma avanti 1-0 al 42′. Finito così il primo tempo? No, perché al 44′ c’è la rete di Zapata, ancora una volta su cross del solito Bellanova. Prima del duplice fischio, Vlasic mette in difficoltà Svilar, che respinge la conclusione del croato.