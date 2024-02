Bellanova sulla destra è il solito treno, bene Ricci in mezzo al campo, Sanabria non si vede: le pagelle di Roma-Torino

MILINKOVIC-SAVIC 5: Dybala è bravo ad angolare la conclusione sia in occasione del secondo che del terzo gol ma il portiere serbo è sempre troppo lento nel tuffarsi e poco reattivo. Mostra ancora una volta tutti i suoi limiti.

DJIDJI 6: è il migliore del pacchetto difensivo del Torino. Riesce a tamponare gli attacchi della Roma nella sua zona di competenza.

LOVATO sv: esce per infortunio dopo neanche un quarto d’ora (pt 14′ SAZONOV 5: regala il rigore del momentaneo 1-0 alla Roma andando a contrastare in maniera troppo irruente su Azmoun e finendo per pestargli il piede. Serata negativa per il georgiano che era entrato per sostituire l’infortunato Lovato).

MASINA 5: ha il compito di marcare Dybala. Nel primo tempo riesce a limitarlo, poi però l’argentino alza il ritmo e per il numero 5 la serata diventa da incubo e si ritrova in più di un’occasione a rincorrere l’avversario senza riuscire a prenderlo (st 35′ ILIC: sv)

BELLANOVA 6,5: conferma di essere in un ottimo stato di forma, sulla fascia destra guadagna sempre con grande facilità il fondo e mette diversi palloni interessanti nell’area di rigore avversario. E proprio da un suo cross arriva il colpo di testa vincente di Zapata.

RICCI 6,5: torna titolare in mezzo al campo e offre una prestazione di sostanza e di qualità. Recupera diversi palloni nella trequarti avversaria e nel primo tempo sfiora anche il gol con una conclusione che si spegne sull’esterno della rete. Nel finale causa l’autorete di Huijsen.

GINEITIS 5,5: è la mossa a sorpresa di Juric che decide di schierarlo a sorpresa titolare in mezzo al campo. L’ex Primavera è un po’ troppo pasticcione quando ha la palla tra i piedi e non sempre compie la scelta giusta. (st 35′ LINETTY: sv)

LAZARO 6: partita in crescendo per l’esterno austriaco che più passano i minuti e più la sua prestazione aumenta di qualità. Nel secondo tempo impegna anche Svilar con una bella conclusione che viene messa in angolo dal portiere (st 17′ RODRIGUEZ 5,5: si posizione sulla fascia sinistra ma si vede troppo poco in fase offensiva)

VLASIC 6: anche oggi è tra i più positivi nel Torino, si muove tanto tra le linee e trova spazi per ricevere e giocare il pallone. Impegna anche Svilar con una conclusione dal limite che viene però respinta dal portiere avversario.

SANABRIA 5: un paio di conclusioni che finiscono sulle gambe dei difensori avversari a inizio partita e poi nient’altro. Gli avversari impegnano poco tempo a prendergli le misure e a farlo di fatto uscire dal vivo del gioco (st 35′ OKEREKE: sv).

ZAPATA 6,5: mostra tutta la propria potenza fisica in occasione del gol del momentaneo 1-1: è bravo a colpire il pallone in arretramento e a piazzarla nell’angolino basso dove Svilar non può arrivare. Nella ripresa però non riceve più palloni interessanti in area.

ALL. JURIC 5,5: il suo Torino se la gioca alla pari ma ancora una volta esce sconfitto. Nella ripresa i cambi sono un po’ troppo tardivi, solamente negli ultimi dieci minuti cambia modulo per cercare di recuperare il doppio svantaggio.