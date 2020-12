Roma-Torino: la probabile formazione di Giampaolo. Sirigu rischia

Torino, la probabile formazione contro la Roma. L’allenatore pronto a rivoluzionare i titolari: Sirigu, Nkoulou e Meité verso l’esclusione

L’attesa di Giampaolo è rivolta tutta alla risposta che il suo Torino gli offrirà all’Olimpico, nella sfida contro la Roma. Dopo il 2-3 casalingo imposto dall’Udinese, il tecnico si aspetta “compattezza, determinazione e attaccamento”, niente alibi. Perché la classifica spaventa e il futuro di tutti è in discussione. L’ex Milan ci metterà del suo, sia per dare un segnale a chi – tra giocatori di maggior valore in rosa – ha fin qui deluso, sia per affrontare con ragionato turnover gli impegni ravvicinati, che porteranno il Toro ad affrontare domenica il Bologna e mercoledì prossimo il Napoli al “Maradona”.

Nkoulou fuori, Sirigu rischia. In attacco c’è un dubbio

Il ribaltone, rispetto all’undici di Torino-Udinese, comincerà dalla porta. L’involuzione di Sirigu è evidente: per affrontarla si può insistere o cambiare, per dirla con le parole di Giampaolo, che è orientato a percorrere la seconda soluzione e a lanciare Milinkovic-Savic. Davanti al serbo non ci sarà Nkoulou (sostituito nell’intervallo nell’ultima uscita), ma si posizioneranno Lyanco, Bremer e uno tra Rodriguez e Izzo, con lo svizzero leggermente favorito.

I tre saranno l’ultima linea del 3-5-2, ormai l’assetto ritenuto più affidabile dallo staff. Sulle fasce, arriverà la conferma per Singo a destra, mentre a sinistra tornerà Ansaldi dopo il piccolo infortunio. In mezzo, fuori Meité: il francese non ha convinto, fin qui, e partirà dalla panchina. Al suo posto giocherà Lukic, qualora in attacco venga scelto Bonazzoli per appoggiare Belotti. Ma resta sullo sfondo l’opzione più conservativa: Lukic a supporto del Gallo in un 3-5-1-1. A quel punto sarebbe Gojak a prendersi una maglia da titolare come mezzala destra. Il vero dubbio di Giampaolo sta qui, e si risolverà solo dopo la rifinitura. L’ultimo step prima di una partita cruciale.

Probabile formazione Torino (3-5-2): Milinkovic-Savic; Bremer, Lyanco, Rodriguez; Singo, Lukic, Rincon, Linetty, Ansaldi; Bonazzoli, Belotti. A disposizione. Sirigu, Rosati, Izzo, Buongiorno, Nkoulou, Vojvoda, Meité, Segre, Gojak, Edera, Vianni. Allenatore: Giampaolo

Indisponibili: Baselli, Millico, Murru, Ujkani, Verdi, Zaza