Per l’ultima del 2022 Juric non avrà Schuurs e Lukic, Sanabria in dubbio: se non partirà titolare stavolta giocherà uno spezzone

Per la sfida alla Roma, l’ultima di questo 2022, Juric dovrà fare a meno ancora una volta di Pellegri, che dopo il ko di Bologna dopo appena 3 secondi non ha recuperato. Non ci sarà nemmeno Lukic, ancora ai box, mentre dopo aver fatto panchina mercoledì sera contro la Sampdoria così come Schuurs, che dopo una brutta caduta contro i blucerchiati si è lussato la spalla. Sanabria dovrebbe invece tornare a giocare, se non dall’inizio almeno per uno spezzone. A 90 minuti dalla lunga pausa, Juric guida un Toro che può chiudere a 23 punti.

La difesa con Buongiorno

Non ci sono dubbi in porta, dove ci sarà ancora una volta Milinkovic-Savic, uno dei cinque giocatori che andranno al Mondiale in Qatar. La difesa senza Schuurs dovrebbe trovare in Buongiorno il suo leader, rilanciando quindi Rodriguez come terzo di sinistra mentre dalla parte opposta il ballottaggio è tra Djidji e Zima, col primo favorito. In mediana scelte obbligate: senza Lukic spazio ancora una volta a Ricci, fresco di convocazione in Nazionale, e Linetty, che invece non partirà con la Polonia.

Lazaro-Vojvoda, è ballottaggio

Sulle fasce a destra ci sarà Singo mentre il ballottaggio di sinistra è tutto tra Lazaro e Vojvoda: dovrebbe spuntarla l’ex Inter stavolta per una maglia da titolare. Il dubbio è tutto in avanti: perché Sanabria non ha i 90 minuti nelle gambe ma potrebbe partire titolare con alle sue spalle Miranchuk e Vlasic. In questo caso Radonjic partirebbe dalla panchina pronto a subentrare.

Probabile formazione Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Singo, Linetty, Ricci, Lazaro; Miranchuk, Vlasic, Sanabria. A disp. Berisha, Gemello, Zima, Vojvoda, Ilkhan, Adopo, Garbett, Radonjic, Seck, Karamoh All. Juric.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Schuurs, Aina, Lukic, Pellegri