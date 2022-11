La probabile formazione della Roma / Le scelte di Mourinho: ballottaggio in attacco tra Dybala e Volpato

Ultimo sforzo prima della lunga pausa per il mondiale in Qatar per il Torino di Juric, che si prepara ad affrontare la Roma di Mourinho. È però la stessa dell’ex capitano granata Andrea Belotti, che per la prima volta affronterà il Toro da avversario. Un match che si prospetta essere combattutto, con i giallorossi reduci da un pareggio col Sassuolo e una sconfitta e che dovranno fare i conti con alcune assenze. Restano out Darboe e Pellegrini oltre a Wijnaldum. Da valutare invece Spinazzola.

Le scelte di Mourinho

Solito 3-4-2-1 per Mourinho, che conferma Rui Patricio tra i pali. Difesa a tre con Smalling al centro e Mancini e Ibañez a completare il pacchetto arretrato. Dubbi a centrocampo: ballottaggio tra Camara e Matic per il posto di fianco a Cristante, con il primo favorito sul secondo. Confermati invece Zalewski e Celik sugli esterni. In attacco scarse possibilità di vedere Dybala titolare, tornato ad allenarsi in settimana, con Volpato che dovrebbe essere confermato assieme a Zaniolo a sostegno di Abraham punta.

La probabile formazione della Roma

Probabile formazione Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Camara, Zalewski; Volpato, Zaniolo; Abraham. A disp. Silvar, Boer, Vina, Kumbulla, Karsdorp, Bove, Matic, El Shaarawy, Dybala, Shomurodov, Belotti. All. Mourinho.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Darboe, Pellegrini, Wijnaldum, Spinazzola.