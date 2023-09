Salernitana-Torino, le formazioni ufficiali: a sorpresa nell’undici iniziale di Juric non c’è Nikola Vlasic

Demba Seck titolare sulla trequarti al fianco di Nemanja Radonjic e Nikola Vlasic nemmeno in panchina: è questa la grande sorpresa nella formazione del Torino contro la Salernitana. A centrocampo Adrien Tameze ha vinto il ballottaggio con Karol Linetty e affianca il confermato Samuele Ricci mentre, sulla fascia sinistra, gioca come annunciato Valentino Lazaro al posto dell’infortunato Mergim Vojvoda. Confermato il solito terzetto di difesa, così come confermato Duvan Zapata al centro dell’attacco.

Salernitana-Torino: le formazioni ufficiali

Salernitana (3-4-2-1): Ochoa; Lovato, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, Legowski, Bohinen, Bradaric; Candreva, Cabral; Botheim. A disp: Costil, Fiorillo, Bronn, Daniliuc, Fazio, Sambia, Maggiore, Martegani, Sfait, Cabral, Tchaouna, Ikwuemesi. All: Sousa.

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Tameze, Lazaro; Seck, Radonjic; Zapata. A disp: Gemello, Brezzo, Zima, N’Guessan, Sazonov, Soppy, Linetty, Gineitis, Karamoh, Sanabria, Pellegri. All: Juric.