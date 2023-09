I convocati di Paulo Sousa e Ivan Juric per Salernitana-Torino, partita valida per la quarta giornata di Serie A

Dopo la pausa Nazionali si torna in campo. Il Torino di Ivan Juric si prepara ad affrontare la Salernitana di Paulo Sousa in un match che porterà certezze o insinuerà nuovi dubbi nella mente dei due tecnici. Entrambi dovranno fare i conti con qualche tegola: tra i granata, saranno out Ilic e Vojvoda, entrambi infortunati in Nazionale. Diverso è invece il caso del tecnico dei campani, che non avrà a disposizione Coulibaly, Daniliuc, Maggiore e Dia. Ecco, infatti, i convocati delle due squadre.

Salernitana-Torino, i convocati di Juric

Sono 23 i convocati di Juric per la partita contro la Salernitana. C’è Sanabria, assenti Popa, Djidji, Zima, Vojvoda e Ilic.

Portieri: Milinkovic-Savic, Gemello, Brezzo,

Difensori: Antolini, Bellanova, Buongiorno, N’Guessan, Lazaro, Rodriguez, Sazonov, Schuurs, Soppy.

Centrocampisti: Gineitis, Linetty, Ricci, Tameze

Attaccanti: Karamoh, Pellegri, Radonjic, Sanabria, Seck, Zapata, Vlasic

Salernitana-Torino, i convocati di Sousa

Questi i convocati di Paulo Sousa per la partita contro il Torino:

Portieri: Costil, Fiorillo, Ochoa;

Difensori: Bradaric, Bronn, Daniliuc, Fazio, Gyomber, Lovato, Pirola, Sambia;

Centrocampisti: Bohinen, Kastanos, Legowski, Maggiore, Martegani, Mazzocchi, Sfait;

Attaccanti: Botheim, Cabral, Candreva, Ikwuemesi, Tchaouna.