La probabile formazione della Salernitana di Sousa per la sfida contro il Torino di Juric: pochi cambi per il tecnico

Pausa Nazionale finita e si torna in campo. Il Torino è pronto ad affrontare la Salernitana nel posticipo del lunedì in occasione della quarta giornata di Serie A. Match interessante per le due formazioni, reduci da situazioni differenti. I granata hanno infatti chiuso con una vittoria all’ultimo contro il Genoa mentre l’Ippocampo ha perso contro il Lecce. Per riscattarsi, Sousa, senza Coulibaly a causa di un infortunio, farà qualche cambiamento rispetto al Lecce.

Salernitana, Bohinen al posto di Coulibaly

Modulo confermato per i campani, con il tecnico che sceglie ancora il 3-4-2-1. Lo stesso vale per Ochoa tra i pali e per la difesa, che vedrà ancora in campo Pirola, Gyomber e Lovato. Il primo e unico cambio è a centrocampo, con il ritorno di Mazzocchi al posto di Cabral a destra. A sinistra confermato Bradaric, mentre al centro tocca ancora Legowski, ma al suo fianco ci sarà Bohinen al posto dell’assente Coulibaly. Nessuna modifica anche in attacco, con Candreva e Kastanos a sostegno di Botheim.

La probabile formazione della Salernitana

Ecco il possibile undici che proporrà Sousa:

Probabile formazione Salernitana (3-4-2-1): Ochoa; Lovato, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, Bohinen, Legowski, Bradaric; Candreva, Kastanos; Botheim. A disp. Costil, Fiorillo, Sambia, Fazio, Martegani, Tchaouna, Sfait, Stewart, Ikwuemesi, Jovane. All. Gilardino.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Daniliuc, Maggiore, Coulibaly, Dia.