La probabile formazione del Torino per la sfida contro la Salernitana: la difesa a tre dei granata è confermata

Finalmente, dopo la pausa dedicata alle Nazionali, torna in campo anche il Torino di Ivan Juric. La sfida è complicata ed è in trasferta, contro la Salernitana di Paulo Sousa. Calcio d’inizio in programma lunedì 18 settembre alle ore 18:30, allo Stadio Arechi di Salerno. Il tecnico croato, come dichiarato in conferenza stampa, dovrà fare a meno di due giocatori: Ivan Ilic e Mergim Vojvoda. Entrambi sono tornati dalla Nazionale con dei problemi fisici. La Salernitana invece non potrà contare su tre giocatori: Daniliuc, Maggiore e Dia. Per quanto riguarda la formazione del Toro, non ci dovrebbero essere particolari sorprese.

Torino: Bellanova e Lazaro sono gli esterni

La difesa del Torino è confermata e non ci sono dubbi. In porta Vanja Milinkovic-Savic, i tre difensori sono Schuurs, Buongiorno e Rodriguez. Sulle fasce gli esterni sono Bellanova a destra e Lazaro a sinistra (al posto di Vojvoda), con Soppy pronto a subentrare. In mezzo al campo, al fianco di Ricci, il favorito è Linetty (occhio anche però anche a Tameze e Gineitis). Sulla trequarti ci sono poi Vlasic a destra e Radonjic a sinistra, con Karamoh e Seck pronti all’ingresso in corso. L’unica punta è invece Duvan Zapata, con Sanabria e Pellegri in panchina.

La probabile formazione del Torino

Ecco il possibile undici di Juric per la sfida alla Salernitana:

Probabile formazione Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Linetty, Lazaro; Vlasic, Radonjic; Zapata. A disp. Gemello, Soppy, Zima, Sazonov, N’Guessan, Tameze, Gineitis, Karamoh, Seck, Sanabria, Pellegri. All. Juric. Squalificati: nessuno Indisponibili: Ilic, Vojvoda, Djidji, Popa