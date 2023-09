La conferenza stampa di Ivan Juric alla vigilia di Salernitana-Torino: la presentazione della sfida di domani all’Arechi

Conferenza stampa di presentazione di Salernitana-Torino: Ivan Juric presenta la gara di domani alle 18.30 con la squadra campana. Subito sulla sosta. “Chi è rimasto ha lavorato bene, Vojvoda purtroppo è tornato con problemi e pure Ilic, ha un problema alla caviglia”. Sulla partita: “Sarà una partita diversa, la Salernitana gioca in qualche modo come noi, sarà una battaglia, a Salerno è sempre molto dura”.

Sull’assenza di Vojvoda: peserà e cosa perderà il Toro?

“Abbiamo un modo di giocare con lui che va dentro, da Lazaro mi aspetto molto, ha fatto sei mesi bene all’inizio e spero che torni ad essere quello. Come modo di giocare i due sono simili”.

Sanabria è recuperato: potremo vedere le due punte?

“Contro il Cagliari abbiamo giocato con pellegri e Sanabria, a me non piace sono sincero, io li vedo più come numeri nove. Ora mi preoccupa solo che Tonny torni in forma come lo scorso anno. Quando tornerà in forma allora potremmo pensare di modulare qualcosa di diverso. Io penso che una squadra debba avere concetti chiari, se il Toro è passato da 37 punti a 53 è perché aveva c concetti chiari. Se Sanabria torna in forma allora penserò a ‘eliminare’ qualche giocatore. Sia lui che Zapata e Pellegri sono dei nove, posso fare come col Cagliari, ripeto, ma per ora questo non mi preoccupa troppo”.

Soppy è pronto per scendere in campo?

“All’Atalanta ha avuto poche opportunità di giocare, i concetti li conosce già da Gasp, evidentemente lì non è bastato. Si sta allenando molto bene, domani potrebbe entrare se c’è bisogno, sono soddisfatto di lui e di come sta facendo”.

Che campionato sta vedendo?

“Vedo un campionato con 8 squadre superiori, poi le altre più o meno insieme. Anche il Genoa è tosta, ha giocatori forti e ha speso, ha preso buoni giocatori. Il Lecce ha trovato buoni giocatori, vedo un campionato molto equilibrato. Quello che faremo dipenderà da noi”.

Si può immaginare un Sanabria in una posizione diversa?

“Io per ora non ci penso, davvero. Abbiamo preso Zapata per avere una punta più forte, non per giocare con due punte”.

Zapata è un trascinatore?

“Trasmette pace, non è uno che arriva e comanda. Uno che ha il sorriso, che ha bontà d’animo, noi abbiamo bisogno di questo, per un certo periodo la sensazione è stata brutta, noi allenatori delle medie squadre dobbiamo stare attenti a questo, come a Torino 3-4 anni fa, dall’Europa alla salvezza. La squadra deve essere concentrata, se cala già del 5% un giocatore, la squadra crolla”.

Se l’intenzione è quella di non cambiare sistema di gioco, perché la scelta di un attaccante? Perché non investire quelle risorse su un trequartista?

“Hai detto tutto… Zapata è nata come occasione con Buongiorno, non c’era questa idea, poi quando è arrivata l’opportunità la società ha pensato che la squadra potesse migliorare. Non si è mai parlato di cambiare sistema. ‘Ivan vuoi Zapata?’ è stato il discorso. Ora abbiamo tre numeri nove, abbiamo perso Miranchuk e abbiamo preso Zapata, ora vogliamo qualcosa in più anche da Seck, vediamo comunque cosa succederà, come sistema non è escluso nulla”.

Non pensa proprio alle due punte?

“Il crollo al Toro è arrivato quando è arrivato Zaza con Mazzarri e lì con un’altra punta è cambiato il modo di giocare. Prima c’erano Falque, Ljajic…”

Come sta Zapata?

“Ha fatto due settimane bene come gli altri, giocherà titolare, vediamo come recupererà”.

Senza Ilic chi è favorito, Tameze o Linetty?

“Anche Gineitis sta crescendo bene, sono scelte, lui, Tameze o Linetty”.

Com’è cambiata la percezione dei tifosi in questi due anni e mezzo?

“I tifosi del Toro vogliono grandi cose e a volte non sono possibili, il tifoso pensa che il Toro possa essere tra le prime sei o sette squadre d’Italia. In questi due anni siamo riusciti a fare molto molto bene, noi come staff vorremmo provare a fare qualcosa in più o la nostra presenza qui non avrebbe senso. Questo è il terzo anno del nostro contratto, ha senso restare qui per fare il salto, non ha senso galleggiare”.