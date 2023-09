Ivan Juric ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dal calcio d’inizio di Salernitana-Torino

“Chi è rimasto qui si è allenato bene, dispiace per Vojvoda e Ilic che non sono tornati in buone condizioni. Zapata? Lui è un leader silenzioso e ha grande umiltà. Si è inserito alla grande e ci darà una mano con il suo lavoro. Duvan è un esempio per tutti”.