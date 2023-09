Sintesi e commento / Cabral un attimo prima dell’intervallo prende il palo ma il Torino va al riposo con due gol di vantaggio

Dopo Popa, Ilic e Vojvoda, proprio a poche ore dal calcio d’inizio della partita contro la Salernitana, Juric ha perso anche Vlasic a causa di un attacco di gastroenterite. È così che sulla trequarti c’è Seck dal primo minuto al fianco di Radonjic, con Zapata punta centrale. In mezzo al campo la coppia Tameze-Ricci con Bellanova e Lazaro sulle fasce. La prima conclusione della partita è dei padroni di casa, dopo appena 45 secondi con Cabral ma Milinkovic-Savic si oppone senza troppi problemi. Con il passare dei minuti il Torino prende sempre di più in mano le redini dell’incontro: al 14′ Radonjic va alla deviazione a nota sicura ma trova una provvidenziale deviazione di un difensore avversario. Poco male perché dall’angolo che segue Buongiorno risolve una mischia portando in vantaggio il Torino: è il 15′ e il difensore segna il suo primo gol stagionale. La Salernitana fatica a organizzare una reazione ma a scuotere i padroni di casa è un erroraccio di Bellanova al 24′ che innesca Cabral, l’azione poi viene fermata perché, sul proseguimento, l’arbitro fischia un fallo in attacco dell’attaccante sempre su Bellanova: da quel momento però la partita cambia, il Torino inizia a faticare a uscire dalla propria metà campo, la Salernitana spinge è al 30′ una conclusione di Mazzocchi termina fuori di poco. Così come con un suo errore aveva dato la scossa alla Salernitana, con una bella giocata sulla destra, Bellanova permette al Torino di tornare pericolosamente in avanti ed è proprio lui a iniziare l’azione che, al 41′, Radonjic finalizza al meglio con una conclusine dal limite su cui non può niente Ochoa. Al terzo minuto di recupero la Salernitana prova a rientrare in partita con Cabral ma il palo salva il Torino: le squadre vanno così al riposto sullo 0-2.