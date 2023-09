Radonjic segna due gol e un terzo gli viene annullato, Bellanova convince a destra: le pagelle di Salernitana-Torino

MILINKOVIC-SAVIC 6,5: bravo a opporsi sul colpo di testa di Fazio nel finale, riuscendo così a blindare la propria porta. In questo 3-0 del Torino sulla Salernitana c’è anche il suo zampino

SCHUURS 6,5: primo tempo ordinato, poi nel secondo si prende anche qualche licenzia in più in fase offensiva facendosi vedere in più di un’occasione nei pressi dell’area di rigore avversaria. Buona la sua partita.

BUONGIORNO 7: se la partita per il Torino si mette subito in discesa è perché Buongiorno è bravo a risolvere una mischia nell’area di rigore avversaria e a portare in vantaggio il Torino. Attento anche in fase difensiva dove non sbaglia nulla.

RODRIGUEZ 6,5: per tutta la partita resta incollato a Candreva e lo segue in ogni zona del campo non permettendogli mai la giocata semplice. Nessuna sbavatura, non sbaglia praticamente nulla.

