Alessandro Buongiorno ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della gara contro la Salernitana

Al termine di Salernitana-Torino, Alessandro Buongiorno ha così commentato la partita ai microfoni di Dazn: “Siamo contentissimi, dovevamo dare continuità al nostro lavoro. Abbiamo lavorato dura e infatti è arrivata la vittoria. Sono emozioni impagabili, è per questo che sono rimasto. Quando è arrivata l’offerta dell’Atalanta è stato un momento di grande scelta. Ho pensato tanto ma alla fine ha vinto il cuore. Lavoriamo per essere la prima delle altre, vogliamo fare più punti possibili e migliorare in ogni partita. Zapata è un bravissimo ragazzo, sono contento che sia arrivato. Il Torino per me è una squadra che lotta e che non molla. Volevo fare un ringraziamento allo staff medico: ho avuto qualche problemino negli ultimi giorni e grazie a loro ora sono qui. Sono persone che lavorano tanto e sono contento che ci siano”.