Il Torino centra una grande vittoria allo Stadio Arechi contro la Salernitana: le parole di Ivan Juric al termine della gara

Un Torino solido e prolifico quello che ha sconfitto la Salernitana allo Stadio Arechi. Gli uomini di Juric si sono imposti per 3-0 contro la squadra di Paulo Sousa, che non è mai entrata realmente in partita. I granata hanno giocato una grande gara e hanno avuto il merito di concretizzare gran parte delle occasioni create in fase offensiva, prima con Buongiorno e poi con Radonjic. Il serbo è stato protagonista di una doppietta che sarebbe potuta diventare una tripletta senza l’intervento del VAR, che ha annullato il quarto gol del Toro per offside. Al termine della gara ha parlato Ivan Juric, che ha analizzato la prestazione dei suoi.

Quanto è soddisfatto della vittoria?

“La partita era difficile, abbiamo anche sofferto, ma siamo stai bravi e cinici in attacco e fare. Non è stata una partita semplice come sembra, la Salernitana ha giocatori importanti, è stata una battaglia. Abbiamo fatto tre gol, non ne abbiamo presi, abbiamo fatto bune azioni e sono soddisfatto”.

L’anno scorso il Torino ha fatto molti punti in trasferta

“In casa o fuori il nostro modo di giocare non cambia, l’anno scorso è andata così e va bene”.

Radonjic come lo sta vedendo?

“Ha fatto due gol, è stato cinico poi ne ha sbagliato uno clamoroso. Oggi ha fatto una doppietta ma in certe situazioni può fare meglio, spero che continui così perché ha grandi margini di miglioramento. Che lavoro si fa con lui? E’ difficile da spiegare, lui non sempre è sul pezzo”

Zapata?

“Ha fatto benissimo, ci ha fatto giocare, ha fatto degli assist, teneva la palla, ha fatto una grandissima partita. Non ha fatto gol ma ha fatto veramente bene”.

Sanabria?

“Deve allenarsi bene, quando arriva l’occasione deve sfruttarla. Adesso la situazione è un po’ cambiata, prima era lui abbastanza solo con Pellegri che non stava bene, ora c’è anche Pellegri che sta bene”.

A centrocampo Ricci è il titolare?

“Abbiamo un centrocampo molto interessante, giovane, fresco, abbiamo preso Tameze che ha quelle qualità che ci mancava. Samuele deve continuare così”.

Quali sono gli stimoli di Juric?

“Lo stimolo è quello di andare al massimo e cercare di fare meglio possibile”.