Sampdoria-Torino, diretta della partita di Coppa Italia 2021/2022: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Sampdoria-Torino: è questa la partita dei sedicesimi di finale della Coppa Italia 2021/2022 della squadra granata. La gara è a eliminazione diretta: chi vincerà si qualificherà agli ottavi di finale dove a gennaio incontrerà la Juventus all’Allianz Stadium. La squadra di Ivan Juric nel precedente turno ha eliminato, con fatica, la Cremonese ai calci di rigore mentre la Sampdoria ha battuto, sempre a fatica, l’Alessandria di Moreno Longo. Il calcio d’inizio della partita è in programma alle ore 21.00 allo stadio Luigi Ferraris di Genova: segui Sampdoria-Torino in diretta con noi su Toro.it.

Coppa Italia, Sampdoria-Torino: il prepartita

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA DI SAMPDORIA-TORINO

Ore 19.00 Mancano due ore al fischio d’inizio di Sampdoria-Torino, gara valida per i sedicesimi di Coppa Italia. Le squadre arriveranno nella prossima mezz’ora a Marassi, lo stadio che sarà teatro della sfida tra blucerchiati e granata. Juric ha perso col Bologna Bremer, che non è tra i convocati, ritrovando Kone: attesa anche per le formazioni ufficiali dato che sia il croato che D’Aversa faranno turnover. Dopo la classica ricognizione inizierà il riscaldamento delle due squadre

Coppa Italia, Sampdoria-Torino: le probabili formazioni

Sampdoria (4-4-2): Falcone, Dragusin, Ferrari, Chabot, Murru; Depaoli, Askildsen, Silva, Ciervo; Verre, Quagliarella. A disp. Audero, Ravaglia, Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello, Thorsby, Ekdal, Trimboli, Candreva, Gabbiadini, Caputo. All. D’Aversa.

Torino (3-4-2-1): Berisha, Izzo, Buongiorno, Rodriguez, Aina, Mandragora, Rincon, Ansaldi; Linetty, Brekalo; Zaza. A disp. Milinkovic-Savic, Gemello, Zima, Vojvoda, Singo, Lukic, Baselli, Kone, Praet, Pobega, Sanabria, Pjaca. All. Juric.

Coppa Italia, Sampdoria-Torino: dove vederla in TV e in streaming

Sampdoria-Torino in diretta sarà trasmessa su Italia 1 in chiaro: è Mediaset che detiene da questa stagione i diritti tv per la Coppa Italia. La diretta web sarà disponibile su Toro.it.

Coppa Italia, Sampdoria-Torino: le formazioni ufficiali

In attesa di comunicazioni ufficiali

Coppa Italia, Sampdoria-Torino: la diretta

Calcio d’inizio della partita alle ore 21.00