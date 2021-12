Era dal 2013-2014 che il Torino non mancava l’accesso agli ottavi di finale della Coppa Italia: la squadra di Juric cede alla Sampdoria

In palio c’era il derby con la Juve: la stracittadina non ci sarà. Il Toro saluta la competizione ai sedicesimi, sconfitto a Marassi dalla Sampdoria. Erano otto stagioni che il club granata non mancava la qualificazione agli ottavi di finale. L’ultima volta risale al 2013/2014, quando il Toro allora allenato da Ventura era stato eliminato addirittura ad agosto, ai trentaduesimi. A sbloccare la sfida di Coppa è Quagliarella nel primo tempo su calcio di rigore provocato da Mandragora. Ed è proprio il centrocampista, al rientro questa sera dopo l’infortunio, ad incaricarsi della battuta del penalty concesso a inizio ripresa ai granata (dopo un consulto Var). Un 1-1 che dura pochissimo perché se al 9’ della ripresa il Toro agguanta il pareggio, al 16’ Verre batte Berisha e porta di nuovo avanti la squadra di D’Aversa. É la rete che decide un match che nonostante i cambi (dentro anche Pjaca e Praet) i granata non riescono a raddrizzare.