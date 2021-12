Le parole del terzino granata Ansaldi dopo l’uscita del Toro dalla Coppa Italia: “Dobbiamo continuare a lavorare”

E’ Ansaldi a commentare la sconfitta del Torino contro la Sampdoria e l’uscita dalla Coppa Italia: “Penso che in questo momento quello che manca è l’equilibrio giusto. Si è visto soprattutto nel primo tempo: abbiamo fatto bene per dieci minuti poi sembra che ci dimentichiamo tutto. Noi dobbiamo continuare a lavorare, non mollare mai e alla fine il risultato arriverà”.