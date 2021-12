La conferenza stampa del tecnico della Sampdoria dopo la partita contro il Torino per gli ottavi di finale di Coppa Italia

E’ un Simone D’Aversa più che soddisfatto quello che commenta la vittoria della sua Sampdoria in Coppa Italia: “Sono molto soddisfatto: è un risultato giusto e meritato per le occasioni create e per il gioco. Sono contento anche per i ragazzi che hanno giocato meno fino ad oggi, hanno fatto capire che può mettermi in difficoltà: va fatto un applauso a tutti i ragazzi. Se il derby ha cambiato le cose? E’ chiaro che la vittoria ti da qualcosa come entusiasmo e fiducia nei propri mezzi. Il derby ci ha dato entusiasmo, sicuramente, una spinta ma deve sempre essere così. A prescindere dai risultati. Senza però sfociare in euforia. Era importante dare continuità al derby e ripeto sono contento per i ragazzi perchè hanno dimostrato di meritare questa maglia“.

E sul campionato: “All’inizio abbiamo dovuto affrontare tutte le prime del campionato, poi c’è stata qualche partita come Cagliari e Torino in cui non abbiamo fatto male. A parte quelle due partite le prestazioni ci sono sempre state, poi è chiaro che i risultati incidono sui giudizi ma noi dobbiamo essere bravi a lavorare bene a prescindere dai risultati“.