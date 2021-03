Le scelte di Nicola e di Ranieri: il tecnico del Torino schiera Gojak dal primo minuto, Lukic va in panchina

Come vi avevamo anticipato, Davide Nicola conferma nove undicesimi della formazione scesa in campo mercoledì contro il Sassuolo. Le novità sono Mergim Vojvoda al posto di Nicola Murru e Amer Gojak a centrocampo al posto di Sasa Lukic. Il bosniaco era entrato bene in campo contro i neroverdi e per questo il tecnico granata gli ha voluto dare fiducia dal primo minuto. La Sampdoria risponde con un 4-4-2 con in attacco la coppia formata da Gabbiadini (preferito a Keita) e Quagliarella.

Sampdoria-Torino: le formazioni ufficiali

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Colley, Augello; Candreva, Ekdal, Thorsby, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella. A disposizione. Ravaglia, Ferrari, Regini, Yoshida, Verre, Ankildsen, Leris, Silva, Damsgaard, Keita, La Gumina. Allenatore. Ranieri.

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; Vojvoda, Rincon, Mandragora, Gojak, Ansaldi; Sanabria, Belotti. A disposizione. Milinkovic-Savic, Ujkani, Buongiorno, Murru, Rodriguez, Singo, Baselli, Linetty, Lukic, Bonazzoli, Verdi, Zaza. Allenatore. Nicola.