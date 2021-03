I convocati di Ranieri e Nicola per Sampdoria-Torino, partita della 28^ giornata di Serie A 2020/2021: ecco i calciatori scelti dai due allenatori

Per il Torino sarà l’occasione di proseguire nella via della salvezza, dopo la vittoria nel recupero infrasettimanale contro il Sassuolo. Ma la partita di Marassi contro la Sampdoria, in programma alle 15 del 21 marzo, non sarà una passeggiata domenicale. I blucerchiati arrivano dalla brutta sconfitta di Bologna ma godono di una classifica tranquilla, dall’alto dei loro 32 punti. Di seguito ci sono i convocati dei due allenatori, Claudio Ranieri e Davide Nicola.

Sampdoria-Torino, i convocati: le scelte di Ranieri

Portieri: Audero, Avogadri, Ravaglia.

Difensori: Augello, Bereszynski, Colley, Ferrari, Regini, Tonelli, Yoshida.

Centrocampisti: Askildsen, Candreva, Damsgaard, Ekdal, Jankto, Léris, Silva, Thorsby, Verre.

Attaccanti: Balde, Gabbiadini, La Gumina, Quagliarella, Torregrossa.

Sampdoria-Torino, i convocati: le scelte di Nicola

In attesa di comunicazioni