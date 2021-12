Sampdoria-Torino, le formazioni ufficiali: a centrocampo torna titolare Mandragora, al suo fianco ci sono Rincon e Baselli

Ivan Juric abbandona il suo classico 3-4-2-1 e passa, a sorpresa, alla difesa a quattro. Lo schieramento scelto per la partita contro la Sampdoria è infatti il 4-3-2-1: è la prima volta nel corso di questa stagione che il Torino non si schiera con i tre difensori centrali. Ed è anche la prima volta che a difendere la porta granata non è Milinkovic-Savic ma Berisha. Da segnalare inoltre il ritorno nell’undici iniziale di Izzo e Mandragora, quest’ultimo al rientro dopo l’infortunio al ginocchio patito contro il Napoli e bisognoso di ritrovare minuti da mettere nelle gambe. Nella Sampdoria titolari gli ex Murru e Quagliarella.

Sampdoria-Torino: le formazioni ufficiali

Torino (4-3-2-1): Berisha; Aina, Izzo, Buongiorno, Ansaldi; Baselli, Mandragora, Rincon; Linetty, Brekalo; Zaza. A disp. Milinkovic-Savic, Gemello, Zima, Rodriguez, Vojvoda, Singo, Lukic, Kone, Praet, Warming, Sanabria, Pjaca. All. Juric.

Sampdoria (4-4-2): Falcone, Dragusin, Ferrari, Chabot, Murru; Depaoli, Askildsen, Thorsby, Ciervo; Verre, Quagliarella. A disp.: Audero, Ravaglia, Augello, Perruchet, Caputo, Colley, Yoshida, Gabbiadini, Bereszynski, Yepes, Trimboli, Candreva. All. D’Aversa.