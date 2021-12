Le dichiarazioni di Daniele Baselli prima di Sampdoria-Torino, match valido per i sedicesimi di Coppa Italia 2021-2022

Manca sempre meno al fischio di inizio di Sampdoria-Torino, match valido per i sedicesimi di Coppa Italia. Daniele Baselli commenta così la sfida che attende i suoi ai microfoni di Italia 1: “Chance del Toro di arrivare fino in fondo? Abbiamo visto in questo inizio di campionato che il Torino non ha meritato di perdere con nessuna squadra. Siamo una squadra competitiva con tanti giovani interessanti e con la voglia di fare bene. Sono stati due anni non belli e quindi anche la Coppa Italia deve essere una competizione importante per noi“.