Le parole dell’attaccante del Torino, Tonny Sanabria, che ha aperto le marcature nella vittoria sul Bologna

Così Sanabria ha commentato la vittoria del Torino sul Bologna: “Abbiamo dominato e avuto tante occasioni, nel primo tempo potevamo segnare di più, credo che abbiamo fatto una grande prestazione ed è merito di tutti”. Sul gol: “Sicuramente quello che ci chiede il mister è avere cattiveria in area, ho approfittato della palla di Lukic e ho avuto la fortuna di poter calciare veloce. Fisicamente ci sentiamo sempre meglio, lavoriamo forte in settimana e arriviamo forte alla partita”, ha spiegato l’attaccante. Sugli obiettivi della squadra: “L’obiettivo è crescere e pensare alla partita successiva, in questo caso a quella di Coppa. Se dopo il rigore abbiamo temuto? Sapevamo di giocare contro una squadra forte, è più bello vincere così”.