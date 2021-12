Praet è un pericolo costante, Pobega si conferma ad alti livelli: le pagelle di Torino-Bologna, Serie A 2021/2022

MILINKOVIC-SAVIC 6: non viene quasi mai impegnato fino all’episodio che riapre la partita. E’ irruento nell’uscita, ma il tocco su Sansone – se c’è – è minimo. Imparabile, poi, il rigore di Orsolini.

ZIMA 6: in una partita con pochi rischi, lui è provvidenziale al quarto d’ora della ripresa, quando ferma Barrow lanciato a rete. Poi, però, si perde Sansone, appena entrato, che nel proseguimento dell’azione conquista il calcio di rigore. Si propone con coraggio in fase offensiva, rispondendo alle sollecitazioni di Juric.

BREMER 6,5: duella a tutto campo con Arnautovic, controllandolo senza mai rischiare. Juric lo toglie all’intervallo, in via precauzionale, per qualche problema fisico. (Dal 1′ st. BUONGIORNO 6,5: tiene in anestesia Arnautovic, vincendo il duello di fisico e di nervi).

RODRIGUEZ 6,5: ha una marcia in più nell’impostazione e non si dimentica di dimostrarlo. Un ritorno prezioso per il Toro.

Continua a pagina 2