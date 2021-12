Torino-Bologna, diretta della partita del campionato di Serie A 2021/2022: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Da un ex, Mazzarri, a un altro, Mihajlovic. Torino-Bologna segnerà il ritorno (non il primo) dell’ex allenatore dei granata, oggi sulla panchina dei felsinei. Juric dopo il pareggio di Cagliari vuole ritrovare una vittoria, di fronte al pubblico di casa, che consentirebbe alla squadra granata di ripartire in classifica. Di fronte un Bologna che ha qualche punto in più del Toro e che si trova a ridosso della zona europea. Segui in diretta Torino-Bologna su Toro.it.

Torino-Bologna, la diretta

16′ Punizione battuta da Lukic: la sua conclusione scavalca la barriera ma il pallone non si abbassa come il numero dieci avrebbe voluto, spegnendosi fuori

15′ Soriano al limite dell’area perde un pallone sanguinoso, glielo strappa Pobega che però subisce fallo. Punizione per il Torino

11′ Non si accende ancora la partita: le due squadre fanno girare palla quando in possesso ma nessuna per il momento ha affondato il colpo

7′ Equilibrio al Grande Torino fino a questo momento: nessuna occasione per le due squadre

3′ Fa fatica il Bologna a liberare l’area ma viene segnalato un fuorigioco e la formazione di Mihajlovic può respirare

1′ Partiti: il Toro ha battuto il calcio d’inizio

Primo tempo

Torino-Bologna 0-0: il tabellino

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Zima, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Pobega, Vojvoda; Praet, Pjaca; Sanabria. A disp. Berisha, Ansaldi, Buongiorno, Izzo, Aina, Baselli, Kone, Linetty, Rincon, Brekalo, Zaza, Warming. All. Juric

Bologna (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Soriano, Svanberg, Hickey; Skov Olsen, Barrow; Arnautovic. A disp. Bardi, Molla, Dijks, Binks, Bonifazi, Vignato, Viola, Orsolini, Cangiano, Santander, Sansone, Van Hooijdonk. All.. Mihajlovic

Arbitro: Dionisi de L’Aquila (ass. Lo Cicero, Di Giacinto; IV: Massimi; VAR: Fabbri; AVAR: Margani)

Torino-Bologna: il prepartita

Ore 12.20 Le squadre sono rientrate negli spogliatoi: ora verranno annunciate le formazioni ufficiali. Lo stadio è desolatamente semi-vuoto.

Ore 12.15 E’ il momento degli ultimi tiri in porta: tra pochi minuti si comincia!

Ore 12.10 Prosegue il riscaldamento delle due squadre. I titolari del Toro si esercitano sul possesso palla sotto i Distinti.

Ore 11.55 Entrano ora in campo i calciatori del Torino in uno stadio quasi deserto

Ore 11.50 Iniziano il riscaldamento anche i giocatori di movimento del Bologna, ancora negli spogliatoi quelli del Torino.

Ore 11.45 I portieri delle due squadre entrano in campo per il riscaldamento. All’interno dello stadio Olimpico Grande Torino sono presenti pochissimi tifosi.

Ore 11.30 Sono state annunciate le formazioni ufficiali delle due squadre. Nel Torino ci sono Praet e Pjaca alle spalle di Sanabria, parte invece dalla panchina Brekalo.

Ore 11.05 I pullman delle due squadre hanno già varcato la soglia dello stadio Grande Torino: calciatori in campo per la consueta ricognizione, pronti per il riscaldamento che inizierà fra meno di mezz’ora.

Ore 10.15 Dopo i due pareggi consecutivi contro Empoli e Cagliari, il Torino cerca di tornare alla vittoria tra le mura amiche contro il Bologna dei tanti ex: da Mihajlovic a De Silvestri, da Soriano a Bonifazi, sono in tanti i protagonisti della squadra rossoblù con un passato in granata. Ivan Juric deve ancora una volta fare a meno di Koffi Djidji in difesa e Andrea Belotti in attacco e spera che Antonio Sanabria possa tornare a quel gol che gli manca dallo scorso 22 ottobre, dalla partita vinta per 3-2 contro il Genoa. Nel frattempo allo stadio Olimpico Grande Torino si attende l’arrivo dei pullman delle due squadre.

Torino-Bologna, le formazioni ufficiali

